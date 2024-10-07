До лета 2025 года продлили перекрытие улицы Антона Валека в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Антона Валека, от улицы Урицкого до улицы Володарского, до 1 июня 2025 года.Как сообщили в пресс-службе мэрии, это необходимо для того, чтобы застройщик, который вёл там работы, восстановил благоустройство.Объехать перекрытий участок можно по улицам Володарского – Антона Валека – 8 Марта; Февральской революции – Урицкого; Жукова – Антона Валека, 12 – Вайнера – проспект Ленина.