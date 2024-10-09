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«Люсизм» смогут увидеть екатеринбуржцы в работах Люси Вороновой в Музее наива
Предоставлено Музеем наива
В Екатеринбурге в Музее наивного искусства пройдёт выставка живописных и графических работ Люси Вороновой из собрания Александра Воронина. Творчество художницы находится на границах наивного искусства и примитивизма.
В творческом репертуаре Люси Вороновой натюрморты, цветочные клумбы, портреты друзей и знакомых, а также постоянных натурщиц. Всего на выставке покажут 90 произведений, начиная с ранних работ художницы, датируемых концом 20 века, и заканчивая произведениями из конца 2010-х годов.
Выставка будет работать с 18 октября 2024 года по 23 февраля 2025 года.
«Это мой собственный мир, принадлежащий только мне, и когда меня спрашивают, к какому направлению относится мое творчество, я называю “люсизм”»,
– характеризует свои работы автор.
В творческом репертуаре Люси Вороновой натюрморты, цветочные клумбы, портреты друзей и знакомых, а также постоянных натурщиц. Всего на выставке покажут 90 произведений, начиная с ранних работ художницы, датируемых концом 20 века, и заканчивая произведениями из конца 2010-х годов.
Выставка будет работать с 18 октября 2024 года по 23 февраля 2025 года.
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