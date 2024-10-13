После «экспериментальной» вечеринки екатеринбургский «Баден-Баден» получил предостережение от Роспотребнадзора

«Гости давно просили добавить в формат мероприятий курорта что-то молодёжное, однако мы убедились, что подобные вечеринки – это не наш формат. Во-первых, она вызвала большой резонанс. Во-вторых, её последствия стали поводом для негативных отзывов. Как бы то ни было, опыт не понравился ни нам, ни нашим гостям. Настолько смелых экспериментов мы больше не допустим»,