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После «экспериментальной» вечеринки екатеринбургский «Баден-Баден» получил предостережение от Роспотребнадзора
Фото: «Злой Екатеринбург» / Telegram
В Екатеринбурге термальный комплекс на Уктусе «Баден-Баден» получил предостережение от Роспотребнадзора из-за грязных бассейнов после «экспериментальной» вечерники.
Как рассказала в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» местная жительница, приезжавшая утром 13 октября в термальный комплекс со своим супругом и ребёнком, там повсюду был разбросан мусор: окурки, неизвестные таблетки, презервативы. Также, с её слов, бассейн был полон песка и грязи, пахло пивом, а по территории комплекса ходили пьяные посетители в уличной одежде.
После жалобы женщины в «Бадан-Бадене» признались, что впервые предоставили свою площадку для «вечеринки» такого формата.
Там также добавили, что убрали всю территорию, и пообещали, что подобные вечерники никогда больше не будут у них проводиться.
Как рассказала в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» местная жительница, приезжавшая утром 13 октября в термальный комплекс со своим супругом и ребёнком, там повсюду был разбросан мусор: окурки, неизвестные таблетки, презервативы. Также, с её слов, бассейн был полон песка и грязи, пахло пивом, а по территории комплекса ходили пьяные посетители в уличной одежде.
После жалобы женщины в «Бадан-Бадене» признались, что впервые предоставили свою площадку для «вечеринки» такого формата.
«Гости давно просили добавить в формат мероприятий курорта что-то молодёжное, однако мы убедились, что подобные вечеринки – это не наш формат. Во-первых, она вызвала большой резонанс. Во-вторых, её последствия стали поводом для негативных отзывов. Как бы то ни было, опыт не понравился ни нам, ни нашим гостям. Настолько смелых экспериментов мы больше не допустим»,
– ответили представители комплекса.
Там также добавили, что убрали всю территорию, и пообещали, что подобные вечерники никогда больше не будут у них проводиться.
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