Завтра в Сысертском районе настанет конец света

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Многие жители Сысертского района Свердловской области завтра, 16 октября, не смогут включить ни лампочку, ни какой-либо другой электрический прибор. Запланированный «конец света» наступит и для некоторых местных предприятий.К счастью, электричество должно исчезнуть только в светлое время суток — с восьми часов утра до восьми вечера. Именно на такой срок компания «Россети Урал» планирует проводить работы на одной из магистральных линий электропередачи, которая питает Сысертский район.В обращении к гражданам «Россети Урал» подробно расписали, каких населённых пунктов скорее коснётся «конец света»:Большой Исток, Большое Седельниково, Малое Седельниково, Бородулино, Патруши, Полевой, Октябрьский, коллективные сады «Торфяник», «Хлебопродукт», «Озерки», «Надежда-2», «Дорожник», «Мираж», «Сатурн», «Родничок 1,2», «Лада», «Геолог», «Исеть3», «Старт», «Община», «Медик», «Сантос». Электричество может пропасть также в сысертских посёлках Космонавтов, Рудный и Шабры.Как поясняют в компании, отключение электроэнергии производится ради работ, направленных на повышение надежности функционирования электросетевой инфраструктуры. То есть, на то, чтобы «конец света» не наступил незапланированно и на куда большей территории.