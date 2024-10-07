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Свердловский минздрав отказывался кормить малолетнего инвалида
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Совсем маленький инвалид живёт в Алапаевске. Ему всего четыре года, но он уже болен недугом, который требует специального питания.
Врачи подтверждают, что без особого подхода к пище ребёнок-инвалид прожить не сможет. Ему необходимо специализированное лечебное питание, дорогостоящая сухая смесь, которой родители малыша самостоятельно обеспечить его не могут. Однако, и Министерство здравоохранения Свердловской области предоставлять ребёнку жизненно необходимый продукт отказалось, сославшись на то, что данное заболевание не подпадает под категорию тех, при которых пациент обеспечивается особым питанием.
В дело пришлось вмешаться Алапаевской городской прокуратуре, которая после обращения матери ребёнка встала на защиту его прав. Алапаевский городской суд, куда было подано исковое заявление, тоже встал на сторону малыша. Прокурорские требования были удовлетворены в полном объёме и на Свердловский минздрав возложили обязанность бесплатно обеспечивать малолетнего инвалида необходимым питанием.
Учитывая, что от этого зависит жизнь и смерть ребёнка, решение суда было обращено к немедленному исполнению. Алапаевская прокуратура
должна будет проконтролировать, чтобы ребёнок питание, наконец, получил.
Врачи подтверждают, что без особого подхода к пище ребёнок-инвалид прожить не сможет. Ему необходимо специализированное лечебное питание, дорогостоящая сухая смесь, которой родители малыша самостоятельно обеспечить его не могут. Однако, и Министерство здравоохранения Свердловской области предоставлять ребёнку жизненно необходимый продукт отказалось, сославшись на то, что данное заболевание не подпадает под категорию тех, при которых пациент обеспечивается особым питанием.
В дело пришлось вмешаться Алапаевской городской прокуратуре, которая после обращения матери ребёнка встала на защиту его прав. Алапаевский городской суд, куда было подано исковое заявление, тоже встал на сторону малыша. Прокурорские требования были удовлетворены в полном объёме и на Свердловский минздрав возложили обязанность бесплатно обеспечивать малолетнего инвалида необходимым питанием.
Учитывая, что от этого зависит жизнь и смерть ребёнка, решение суда было обращено к немедленному исполнению. Алапаевская прокуратура
должна будет проконтролировать, чтобы ребёнок питание, наконец, получил.
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