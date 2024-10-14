Демонтированную чугунную ограду екатеринбургского дендрария обещают восстановить

«Чугунные ограды имеют не только материальную, но и нематериальную ценность. Ограда дендрария середины ХХ века продолжает архитектурные традиции Екатеринбурга XVIII-XIX веков, несёт смысловую связь с рождением города-завода. В изготовлении чугунных решеток применялся специальный металл, обеспечивающий эстетические качества и долговечность».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Несколько уже дней градозащитники Екатеринбурга обсуждают исчезновение красивой чугунной ограды, которая очерчивала дендрологический парк в Кировском районе города. Её демонтировали в рамках проходящей там реконструкции.Представителям Свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры удалось пообщаться на эту тему как с сотрудниками дендрария, так и с чиновниками городского Комитета по благоустройству. Из этих разговоров выяснилось, что чугунную ограду планируют вернуть, но не в качестве ограждения дендрария, а как элементы оформления внутренней части парка.Охранители памятников всё же решили для надёжности отправить официальное письменное обращение о необходимости сохранения решёток. И пояснили, почему же этот вопрос столь важен:Обеспокоенность градозащитников судьбой «каких-то там решёток» вполне объяснима, если знать, что в Екатеринбурге эти некогда характерные для города элементы уличного оформления, стремительно исчезают. Часто они становятся «трофеями» сборщиков металлолома. Так, к примеру, постепенно «растаяла» похожая чугунная ограда вокруг тополиного парка на Эльмаше — её отдельными секциями растащили «металлурги». Адекватно же восстановить утраченные чугунные ограды не получается, и их в лучшем случае заменяют куда менее эстетичным новоделом.