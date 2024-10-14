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В Екатеринбурге все же планируют ввести туристический налог
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга приняли решение о введении туристического налога, который может оказаться сопоставим с Санкт-Петербургом. Глава города Алексей Орлов сообщил журналистам, что концептуальное решение уже принято, и в настоящее время сформирована рабочая группа, состоящая из городских депутатов и чиновников мэрии.
По словам Орлова которые передает издание It's My City, собранные средства пойдут на развитие внутреннего туризма, установку знаков туристской навигации и создание комфортных условий для туристов, включая установку «тёплых туалетов». «Это небольшие абсолютно деньги. В среднем это будет 100 рублей за одну ночевку», — отметил он. Мэр добавил, что налоги помогут поддержать события, привлекающие большое количество гостей в город.
Согласно новым правилам, с 1 января 2025 года муниципалитеты получат возможность вводить туристический налог на местном уровне, однако его внедрение не будет обязательным. В некоторых городах России уже действуют подобные сборы: в Сочи он составляет 50 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге — 100 рублей.
По словам Орлова которые передает издание It's My City, собранные средства пойдут на развитие внутреннего туризма, установку знаков туристской навигации и создание комфортных условий для туристов, включая установку «тёплых туалетов». «Это небольшие абсолютно деньги. В среднем это будет 100 рублей за одну ночевку», — отметил он. Мэр добавил, что налоги помогут поддержать события, привлекающие большое количество гостей в город.
Согласно новым правилам, с 1 января 2025 года муниципалитеты получат возможность вводить туристический налог на местном уровне, однако его внедрение не будет обязательным. В некоторых городах России уже действуют подобные сборы: в Сочи он составляет 50 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге — 100 рублей.
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