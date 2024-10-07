Сроки ввода екатеринбургского ТРЦ «Золотой» остаются прежними





— сообщает пресс-служба администрации Ранее была озвучена информация о новых сроках ввода ТРЦ «Золотой», в которой речь шла о сдаче объекта и открытии ТРЦ в конце 2026 года. Эти сведения некорректны. По данным, полученным от инвестора, сроки ввода объекта не меняются,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сроки ввода торгово-развлекательного центра «Золотой» в Екатеринбурге не меняются. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Ранее озвученная информация о переносе открытия на конец 2026 года оказалась недействительной. Представители инвестора сообщили, что завершение строительных работ запланировано на конец 2025 года.ТРЦ будет запущен в первом квартале 2026 года после всех регламентных процедур.