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Екатеринбуржцы выступили против уменьшения территории парка Энгельса
Cкриншот с портала «Госуслуги»
На платформе «Госуслуги» завершился опрос, инициированный мэрией города по просьбе застройщика «Техностройкомплект». По итогам голосования, которое закончилось 14 октября, 99,3% участников (более 3,3 тысячи зарегистрированных пользователей из Екатеринбурга) высказались против сокращения границ парка Энгельса.
Компания «Техностройкомплект» заверяла, что урезать территорию парка нужно лишь на время, пока будут проложены коммуникации к месту будущего строительства малой ледовой арены. После этого, по словам представителей компании, исключённый участок можно будет вернуть обратно в ООПТ, поскольку застраиваться он не будет. Однако это бы означало полную вырубку деревьев на этом участке и запрет на высадку новых, так как под ними будут пролегать инженерные коммуникации.
Представители строительной компании уже «выходили в народ»: 6 сентября они организовали встречу в самом парке, на которой, впрочем, не нашлось ни одного согласного на урезание границ зелёной территории. Теперь практически тот же вопрос решили задать уже через интернет и получили такой же ответ.
Компания «Техностройкомплект» заверяла, что урезать территорию парка нужно лишь на время, пока будут проложены коммуникации к месту будущего строительства малой ледовой арены. После этого, по словам представителей компании, исключённый участок можно будет вернуть обратно в ООПТ, поскольку застраиваться он не будет. Однако это бы означало полную вырубку деревьев на этом участке и запрет на высадку новых, так как под ними будут пролегать инженерные коммуникации.
Представители строительной компании уже «выходили в народ»: 6 сентября они организовали встречу в самом парке, на которой, впрочем, не нашлось ни одного согласного на урезание границ зелёной территории. Теперь практически тот же вопрос решили задать уже через интернет и получили такой же ответ.
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