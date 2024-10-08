Екатеринбуржцы выступили против уменьшения территории парка Энгельса

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На платформе «Госуслуги» завершился опрос, инициированный мэрией города по просьбе застройщика «Техностройкомплект». По итогам голосования, которое закончилось 14 октября, 99,3% участников (более 3,3 тысячи зарегистрированных пользователей из Екатеринбурга) высказались против сокращения границ парка Энгельса.Компания «Техностройкомплект» заверяла, что урезать территорию парка нужно лишь на время, пока будут проложены коммуникации к месту будущего строительства малой ледовой арены. После этого, по словам представителей компании, исключённый участок можно будет вернуть обратно в ООПТ, поскольку застраиваться он не будет. Однако это бы означало полную вырубку деревьев на этом участке и запрет на высадку новых, так как под ними будут пролегать инженерные коммуникации.Представители строительной компании уже «выходили в народ»: 6 сентября они организовали встречу в самом парке, на которой, впрочем, не нашлось ни одного согласного на урезание границ зелёной территории. Теперь практически тот же вопрос решили задать уже через интернет и получили такой же ответ.