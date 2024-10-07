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В Екатеринбурге более половины проверенных зоомагазинов работают без лицензий на фармацевтическую деятельность
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С января по сентябрь 2024 года Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило зоомагазины Екатеринбурга на законность реализации ветеринарных лекарственных препаратов. Из 26 обследованных магазинов в 18 не было обнаружено необходимых лицензий на осуществление фармацевтической деятельности.
Среди зоомагазинов, работающих без лицензий, — «Степашка», «КупитьКорм РФ», «ЗООДОМ», «Созвездие псов», «Киплинг», «THE BEST», «Симба», а также сеть магазинов «Мир Хвостатых».
Некоторые магазины, несмотря на наличие лицензий, также нарушают закон. Например, зоомагазин «Тапир» не указал адрес торговой точки в лицензии. Аналогичное нарушение выявлено в магазине «Ветфарм». В отношении всех нарушителей Россельхознадзор оформил предостережения, а материалы направлены в Прокуратуру Свердловской области.
Среди зоомагазинов, работающих без лицензий, — «Степашка», «КупитьКорм РФ», «ЗООДОМ», «Созвездие псов», «Киплинг», «THE BEST», «Симба», а также сеть магазинов «Мир Хвостатых».
Некоторые магазины, несмотря на наличие лицензий, также нарушают закон. Например, зоомагазин «Тапир» не указал адрес торговой точки в лицензии. Аналогичное нарушение выявлено в магазине «Ветфарм». В отношении всех нарушителей Россельхознадзор оформил предостережения, а материалы направлены в Прокуратуру Свердловской области.
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