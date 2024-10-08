В Свердловской области за последнюю неделю зафиксировано 32,3 тысячи случаев ОРВИ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Согласно информации Роспотребнадзора области, в регионе сохраняется положительная ситуация для вакцинации против гриппа. За последнюю неделю зарегистрировано 32,3 тысячи случаев острых респираторных инфекций, что на 7,5% ниже уровня предыдущей недели и соответствует средним многолетним показателям. Из общего числа заболевших 59,3% составляют дети.Лабораторный мониторинг показывает, что в настоящее время доминирует риновирус. Наибольшее количество заболевших фиксируется в поселке Уральском, ЗАТО Свободном, Сысерти, Кировграде и Тугулыме, где заболеваемость превышает среднеобластной уровень.В Екатеринбурге за ту же неделю зарегистрировано 15,3 тысячи случаев ОРВИ, что также ниже, чем на предыдущей неделе — на 9,5%, и ниже среднего многолетнего уровня на 7,6%. Эпидемиологи отмечают, что текущее снижение заболеваемости создает благоприятные условия для вакцинации против гриппа. На данный момент в области привито 1 миллион 280 тысяч человек, что составляет 31% населения региона.