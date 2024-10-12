Екатеринбуржцы тратят в среднем 24 тысячи рублей на подготовку автомобилей к зиме





— комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы Реклама на классифайдах и маркетплейсах занимает всё большую долю в медиасплите брендов. Тренд объясняется перетоком запросов пользователей из классических поисковиков в каналы электронной коммерции, а также качеством этой аудитории. В ритейл-медиа люди приходят со сформированным спросом. Они знают, что им нужно и уже готовы к покупке — остаётся выбрать подходящие по стоимости и другим параметрам товары или услуги,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга в среднем расходуют 24 тысячи рублей на подготовку своих автомобилей к зимнему сезону, сообщается в исследовании Авито Рекламы и Авито Товаров. Большинство опрошенных (56%) планируют завершить все необходимые мероприятия до конца октября.В ходе исследования была выявлена разница между тратами женщин и мужчин. Средняя сумма, которую женщины готовы вложить в подготовку авто, составляет 22 651 рубль, в то время как мужчины тратят около 17 593 рублей.Среди главных приоритетов екатеринбуржцев в процессе подготовки к зиме выделяется замена летних шин на зимние — этот шаг планируют осуществить 78% респондентов. Не менее важными являются замена масла в двигателе или коробке передач, а также смена жидкости для стеклоомывателя, о чём сообщили 73% и 64% опрошенных соответственно. Дополнительно 47% респондентов планируют проверить работу аккумулятора, 35% намерены пройти диагностику системы отопления, а 30% опрошенных собираются заменить дворники. В этом году многие также учитывают непогоду: 33% екатеринбуржцев собираются приобрести щётки для чистки автомобилей и скребки для льда, а 23% — лопаты для снега.Как выяснилось, о новых товарах для автомобилей екатеринбуржцы узнают в основном от знакомых (53%) и из рекламы на классифайдах и маркетплейсах (28%).В прошлом году затраты на подготовку к зиме варьировались: 11% респондентов потратили до 10 000 рублей, 28% — до 20 000 рублей, 21% отметили, что расходы составили до 30 000 рублей, а 16% — до 40 000 рублей. Около 7% жителей Екатеринбурга заплатили примерно 50 000 рублей, 5% — ещё больше.