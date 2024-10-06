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Свердловская область вошла в число регионов с наибольшим количеством ликвидированных лесных пожаров за неделю
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область попала в список регионов России, где за неделю было ликвидировано наибольшее количество лесных пожаров. По данным, взятым с сайта ФБУ «Авиалесоохрана», с 7 по 13 октября в регионе произошло три пожара, огонь охватил площадь в 8 гектаров.
Вместе с Свердловской областью в этот список вошли Забайкальский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Амурская, Саратовская, Ленинградская и Архангельская области. Всего в 32 регионах России за неделю было ликвидировано 129 лесных пожаров, огонь охватил 53 724 гектара.
Вместе с Свердловской областью в этот список вошли Забайкальский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Республика Бурятия, Амурская, Саратовская, Ленинградская и Архангельская области. Всего в 32 регионах России за неделю было ликвидировано 129 лесных пожаров, огонь охватил 53 724 гектара.
Основные причины лесных пожаров — нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих землях сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов и иных категорий, в том числе самовольные палы сухой травы,
— сообщает ведомство
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