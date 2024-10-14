В Екатеринбурге мужчина бегает от одной семьи к другой, чтобы не платить алименты





— сообщили в ведомстве Должник был доставлен судебными приставами в суд для рассмотрения протокола о неотбытии обязательных работ. Суд добавил ему еще 10 суток административного ареста,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жителя Екатеринбурга, задолжавшего алименты на сумму свыше 700 тысяч рублей, приговорили к 10 суткам административного ареста. Мужчина пытался скрыться от судебных приставов, слившись со стеной в квартире одной из своих семей, однако это не помогло избежать наказания. Об этом сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.Исполнительные производства в отношении мужчины были возбуждены в 2021 году. В первом случае — на содержание сына 2010 года рождения и дочери 2020 года рождения, а во втором — на содержание сына 2016 года рождения от другой женщины. Оба дела касаются неуплаты алиментов, общая задолженность по которым составила более 700 тысяч рублей.Как сообщили в ГУФССП Свердловской области, ситуация развивалась следующим образом: когда мужчина жил с одной семьей, женщина из второй семьи подала заявление на его привлечение к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Суд назначил ему 10 суток ареста за нарушение статьи 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Должник, недолго думая, вернулся к заявительнице. Женщина, после этого, со словами: «Не губите, отпустите», отозвала исполнительный лист.Женщина из первой семьи, после ухода мужа к другой, вспомнила, что задолженность по исполнительному листу, накопившаяся во время их совместного проживания, достигла 600 тысяч рублей. Она обратилась к приставам с просьбой арестовать мужчину и наказать его по всей строгости закона. Найти должника удалось по адресу второй семьи, где он пытался спрятаться, затаившись у стены.