В Свердловской области выросло число тех, кто считает, что трудовых мигрантов стало много — на 23% за год

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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По сравнению с прошлым годом, в Свердловской области на 23% увеличилось число жителей, которые считают, что мигрантов стало слишком много. Согласно данным опроса hh.ru, 81% респондентов в регионе ответили, что количество трудовых мигрантов «много, могло бы быть и поменьше». В среднем по России этот показатель составил 80%, при этом по стране также наблюдается рост — на 21% по сравнению с 2023 годом.Наибольшее число респондентов, считающих, что мигрантов стало слишком много, отмечено в сферах транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%). В то же время 13% жителей Свердловской области считают, что количество иностранных работников вполне адекватное (годом ранее таких было 29%). Лишь 2% опрошенных отметили, что мигрантов могло бы быть больше, что также ниже показателей прошлого года (4%).Среди причин, по которым в регионе используют труд мигрантов, большинство респондентов (55%) указали более низкую оплату труда, на которую соглашаются приезжие. Ещё 53% считают, что мигранты выполняют работу на условиях, не подходящих для местных жителей, а также что их нанимать выгоднее, поскольку им сложнее защитить свои права. Помимо этого, 50% респондентов отметили, что мигрантов часто нанимают предприниматели, которые сами ранее были мигрантами, а 36% полагают, что приезжие соглашаются на те виды работ, от которых отказываются местные жители.Когда речь зашла о том, на какие должности целесообразно привлекать мигрантов, 35% респондентов выразили мнение, что это должны быть неквалифицированные рабочие места, такие как дворники и грузчики. 18% считают, что мигрантов можно привлекать на любые позиции с дефицитом кадров, 11% полагают, что иностранную рабочую силу следует использовать только на квалифицированных должностях, таких как врачи и преподаватели. Однако 32% опрошенных выступили категорически против найма мигрантов в любом случае.