В Екатеринбурге стартует Неделя (не)видимой инвалидности

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 21 по 27 октября в Ельцин Центре пройдет третий фестиваль «Неделя (не)видимой инвалидности». Организаторы видят в нём возможность рассказать о жизни людей с хроническими заболеваниями, которые остаются незаметными для окружающих, но оказывают серьёзное влияние на повседневную жизнь.Неделя начнётся 21 октября с встречи «От первого лица: как живут горожане с невидимой инвалидностью». В течение недели пройдут дискуссии о подростках и хронических заболеваниях, психических расстройствах, а также занятия по движению и йогатерапия. С 23 октября по 24 ноября будет доступен фотопроект Елены Елизаровой, посвящённый этой теме.Участие во всех мероприятиях бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться.