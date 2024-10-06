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В Екатеринбурге стартует Неделя (не)видимой инвалидности
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 21 по 27 октября в Ельцин Центре пройдет третий фестиваль «Неделя (не)видимой инвалидности». Организаторы видят в нём возможность рассказать о жизни людей с хроническими заболеваниями, которые остаются незаметными для окружающих, но оказывают серьёзное влияние на повседневную жизнь.
Неделя начнётся 21 октября с встречи «От первого лица: как живут горожане с невидимой инвалидностью». В течение недели пройдут дискуссии о подростках и хронических заболеваниях, психических расстройствах, а также занятия по движению и йогатерапия. С 23 октября по 24 ноября будет доступен фотопроект Елены Елизаровой, посвящённый этой теме.
Участие во всех мероприятиях бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться.
Неделя начнётся 21 октября с встречи «От первого лица: как живут горожане с невидимой инвалидностью». В течение недели пройдут дискуссии о подростках и хронических заболеваниях, психических расстройствах, а также занятия по движению и йогатерапия. С 23 октября по 24 ноября будет доступен фотопроект Елены Елизаровой, посвящённый этой теме.
Участие во всех мероприятиях бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться.
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