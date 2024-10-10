В выходные в Верхней Салде начался снос исторического здания

«Здание не стояло на государственной охране, но несомненно имело историко-культурную ценность в городе, где всего лишь одно здание наделено статусом объекта культурного наследия. Здание так же интересно подземными ходами, объединявшими несколько старинных зданий Верхней Салды», — поясняют сегодня в Свердловском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В сентябре этого года посещавший Верхнюю Салду свердловский губернатор поручил модернизировать старинный квартал города. В конце прошлой недели, видимо, торопясь выполнить губерское поручение, там начали сносить одно из исторических зданий.Начавшийся снос огорчил в субботу, 12 октября, одну из местных жительниц. Она поделилась своей печалью по этому поводу в одной из соцсетей. Так и стало известно, что Верхняя Салда лишается одного из самых приметных своих строений.Экскаваторы начали вгрызаться в конструкцию здания волостного управления на улице Ленина. Начать разрушительные работы позволило отсутствие охранного статуса у этого объекта.К слову, горюют о сносе здания волостного управления не все салдинцы. Как всегда в таких случаях, нашлись «одобрямцы», которые указывают на то, что строение много лет стояло заброшенным и гнило. «Правильно сделали, давно пора. Что-то никто эти годы не кудахтал об историческом наследии, а тут всполошились», — пишет один из таких в комментариях под сообщением о сносе.