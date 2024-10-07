Из-за скользкого крыльца екатеринбургский автосалон лишился больше полмиллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Значительно больше полумиллиона рублей должен выплатить екатеринбургский автосалон клиентке, которая два года назад упала на его крыльце. Такое решение ранее вынес суд Железнодорожного района, а теперь подтвердил и областной суд.Крайне неудачное для обеих сторон судебного разбирательства падение произошло в феврале 2022 года. На входе в автосалон «Форвард Авто», принадлежащий компании «Авто Ритейл Диамант»), одна из клиенток поскользнулась и сломала разом руку и ногу с левой стороны тела. Понятно, с такими травмами она попала в больницу и на долгое время потеряла работоспособность. Последующие четыре месяца пострадавшая и перемещалась-то с трудом, а выполнять обычные домашние дела не могла вовсе. Пережив сильную физическую боль и психологические страдания, екатеринбурженка справедливо решила наказать виновных и получить компенсацию.В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга она подала иск с требованием компенсации против двух организаций — «Авто Ритейл Диаманту» и ООО «Уральский Технический Центр», на территории которого расположен автосалон. Суд исковые требования удовлетворил, но частично, возложив вину только на компанию «Авто Ритейл Диамант». Сумма компенсации составила ощутимые 670 247 рублей, в которые вошли и сама компенсация морального вреда, и судебные издержки, и недополученный заработок.Сегодня стало известно, что Свердловским областным судом это решение утверждено. Хоть компания, которой принадлежит автосалон со скользким крыльцом, и пыталась оспаривать вердикт суда первой инстанции, это не получилось.