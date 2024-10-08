64 НКО Екатеринбурга получили гранты на 14,5 миллионов рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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64 некоммерческие организации Екатеринбурга стали обладателями грантов на общую сумму 14,5 миллионов рублей, выделенных городским бюджетом. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.Среди получателей — кружок судомоделирования Дома детского творчества Октябрьского района, который благодаря субсидии сможет финансировать участие более 40 подростков в различных соревнованиях.Судомоделисты уже участвовали во всероссийских и международных мероприятиях, таких как Всероссийская научно-техническая олимпиада и Первенство федеральных округов, где они завоевали дипломы и призовые места.