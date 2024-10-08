Возрастное ограничение 18+
64 НКО Екатеринбурга получили гранты на 14,5 миллионов рублей
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
64 некоммерческие организации Екатеринбурга стали обладателями грантов на общую сумму 14,5 миллионов рублей, выделенных городским бюджетом. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.
Среди получателей — кружок судомоделирования Дома детского творчества Октябрьского района, который благодаря субсидии сможет финансировать участие более 40 подростков в различных соревнованиях.
Судомоделисты уже участвовали во всероссийских и международных мероприятиях, таких как Всероссийская научно-техническая олимпиада и Первенство федеральных округов, где они завоевали дипломы и призовые места.
Среди получателей — кружок судомоделирования Дома детского творчества Октябрьского района, который благодаря субсидии сможет финансировать участие более 40 подростков в различных соревнованиях.
Судомоделисты уже участвовали во всероссийских и международных мероприятиях, таких как Всероссийская научно-техническая олимпиада и Первенство федеральных округов, где они завоевали дипломы и призовые места.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За лето на Урал привезли более 160 тонн новогодних товаров
08 октября 2024
08 октября 2024
Свердловская область выделила деньги на закупку полсотни троллейбусов для Екатеринбурга
11 октября 2024
11 октября 2024
Кольцовские собаки в текущем году не дали незаконно провезти более 11 миллионов рублей
10 октября 2024
10 октября 2024