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64 НКО Екатеринбурга получили гранты на 14,5 миллионов рублей

17.00 Понедельник, 14 октября 2024
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
64 некоммерческие организации Екатеринбурга стали обладателями грантов на общую сумму 14,5 миллионов рублей, выделенных городским бюджетом. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Среди получателей — кружок судомоделирования Дома детского творчества Октябрьского района, который благодаря субсидии сможет финансировать участие более 40 подростков в различных соревнованиях.

Судомоделисты уже участвовали во всероссийских и международных мероприятиях, таких как Всероссийская научно-техническая олимпиада и Первенство федеральных округов, где они завоевали дипломы и призовые места.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:47 Питание в екатеринбургскую школу №79 поставляла столовая, директор которой уже имеет уголовные обвинения
17:33 В Екатеринбурге ищут инвесторов для памятников архитектуры площади Первой Пятилетки
17:00 64 НКО Екатеринбурга получили гранты на 14,5 миллионов рублей
16:06 22 года колонии запросили для стропальщика из Каменска-Уральского, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки
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14:46 Выявлен возбудитель кишечной инфекции в екатеринбургской школе №79
14:32 Спасатели вызволили собаку из коллектора в Нижнем Тагиле
13:59 В Новоуральске устраняют повреждения двух трубопроводов, подающих горячую воду и тепло
13:34 Жители Сухого Лога обратились к полпреду в УрФО Артёму Жоге из-за проблем с детским садом
12:56 В Кольцово осенью и зимой появятся рейсы в Таиланд, Египет и на Гоа
12:44 Жители Новоуткинска подозревают управляющую компанию в незаконном обогащении
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