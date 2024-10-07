Возрастное ограничение 18+
На улицах Екатеринбурга появятся новые знаки
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в ближайшие месяцы будут установлены новые дорожные знаки. Департамент информационной политики региона сообщает об установке знаков «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на нескольких ключевых улицах.
Новые знаки появятся на следующих участках:
на улице Тверитина — от Красноармейской до Белинского,
на улице Космонавтов — от Совхозной до Ильича,
на улице Военного Флота — от Амундсена до Московской.
Новые знаки появятся на следующих участках:
на улице Тверитина — от Красноармейской до Белинского,
на улице Космонавтов — от Совхозной до Ильича,
на улице Военного Флота — от Амундсена до Московской.
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения,
— сообщает ведомство
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
ДТП со смертельным исходом произошло на Екатеринбургской кольцевой автодороге из-за опасного обгона
05 октября 2024
05 октября 2024