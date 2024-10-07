На улицах Екатеринбурга появятся новые знаки





— сообщает ведомство Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в ближайшие месяцы будут установлены новые дорожные знаки. Департамент информационной политики региона сообщает об установке знаков «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на нескольких ключевых улицах.Новые знаки появятся на следующих участках:на улице Тверитина — от Красноармейской до Белинского,на улице Космонавтов — от Совхозной до Ильича,на улице Военного Флота — от Амундсена до Московской.