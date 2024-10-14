Екатеринбург вошёл в топ направлений для осенних каникул

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, а также Екатеринбург вошли в топ-лист популярных направлений, куда россияне отправятся с детьми на осенние каникулы. Такие данные представил сервис путешествий «Туту».Аналитики сервиса проанализировали продажи билетов на период с 26 октября по 4 ноября 2024 года. Самым популярным видом транспорта для семейных путешествий оказался поезд. Среди лидеров по этому показателю – Москва (17,8% билетов), Санкт-Петербург (9%), Ростов-на-Дону (4,9%), Краснодар (4,3%) и Адлер (2,6%). Екатеринбург тоже стал одним из приоритетных направлений для поездок с детьми на поезде.Что касается авиапутешествий с детьми, наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды, ну и тут не обошлось без Екатеринбурга.Среди автобусных маршрутов наибольшим спросом пользуются поездки в Москву, Киров, Кисловодск, Саранск и Анапу. Отели на предстоящие каникулы активно бронируются в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.