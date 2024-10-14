Возрастное ограничение 18+
Екатеринбург вошёл в топ направлений для осенних каникул
Фото: Ольга Кольтенберг
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, а также Екатеринбург вошли в топ-лист популярных направлений, куда россияне отправятся с детьми на осенние каникулы. Такие данные представил сервис путешествий «Туту».
Аналитики сервиса проанализировали продажи билетов на период с 26 октября по 4 ноября 2024 года. Самым популярным видом транспорта для семейных путешествий оказался поезд. Среди лидеров по этому показателю – Москва (17,8% билетов), Санкт-Петербург (9%), Ростов-на-Дону (4,9%), Краснодар (4,3%) и Адлер (2,6%). Екатеринбург тоже стал одним из приоритетных направлений для поездок с детьми на поезде.
Что касается авиапутешествий с детьми, наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды, ну и тут не обошлось без Екатеринбурга.
Среди автобусных маршрутов наибольшим спросом пользуются поездки в Москву, Киров, Кисловодск, Саранск и Анапу. Отели на предстоящие каникулы активно бронируются в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
Аналитики сервиса проанализировали продажи билетов на период с 26 октября по 4 ноября 2024 года. Самым популярным видом транспорта для семейных путешествий оказался поезд. Среди лидеров по этому показателю – Москва (17,8% билетов), Санкт-Петербург (9%), Ростов-на-Дону (4,9%), Краснодар (4,3%) и Адлер (2,6%). Екатеринбург тоже стал одним из приоритетных направлений для поездок с детьми на поезде.
Что касается авиапутешествий с детьми, наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды, ну и тут не обошлось без Екатеринбурга.
Среди автобусных маршрутов наибольшим спросом пользуются поездки в Москву, Киров, Кисловодск, Саранск и Анапу. Отели на предстоящие каникулы активно бронируются в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбуржцы по будням используют самокаты для поездок до остановок, а на выходных — до баров
14 октября 2024
14 октября 2024
Более тысячи отелей Урала появились на Авито
09 октября 2024
09 октября 2024
Екатеринбург пережил самый холодный 12 октября с 2015 года
13 октября 2024
13 октября 2024
Екатеринбургские рестораны вновь лидируют на ресторанной премии
13 октября 2024
13 октября 2024