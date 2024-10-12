В Новоуральске устраняют повреждения двух трубопроводов, подающих горячую воду и тепло

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МУП «Водогрейная котельная»

Виталий Тихонов Повредились одновременно два трубопровода, что, как правило, для таких явлений нехарактерно. Мы начали работы в 2:00, и к 7:00 собрали полностью готовую резервную схему, которая обеспечивает Южный район — микрорайоны 20 и 21. Полностью горячее водоснабжение нигде отключаться не будет: давления хватает, температура обеспечивается. Даже если где-то что-то происходит, то нужно уточнять у своей управляющей компании,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В ночь на 13 октября в 15 микрорайоне Новоуральска произошли порывы на магистральном трубопроводе, который обеспечивает теплом и горячей водой Южный район. Об этом сообщил глава города Вячеслав Тюменцев в своем аккаунте во ВКонтакте.Сегодня в комментариях под постом Вячеслава Тюменцева появилась информация от администрации Новоуральского городского округа: «Уважаемые новоуральцы, добрый день. По информации МУП "Водогрейная котельная", работы по ликвидации повреждений на сетях продолжаются. Подача тепла и горячей воды в дома организована по резервной схеме. Выполнить все ремонтные работы планируется к сегодняшнему вечеру». Несмотря на это, жители продолжают оставлять жалобы на отсутствие горячей воды и отопления в комментариях.