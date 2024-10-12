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Жители Сухого Лога обратились к полпреду в УрФО Артёму Жоге из-за проблем с детским садом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Сухого Лога обратились к новому полномочному представителю на Урале Артёму Жоге с просьбой разобраться в конфликтной ситуации, возникшей с местной администрацией из-за детского сада. Родители вместе с детьми записали обращение, которое было опубликовано депутатом КПРФ Свердловской области Натальей Крыловой.
Как сообщает Крылова, в Сухом Логе возникли проблемы с детским садом: детей собираются перевести из учреждения из-за того, что администрация не смогла организовать ремонт одной из школ без ущерба для других детей. Ранее, в этой школе был ремонт столовой, и никаких садиков не закрывали. На встрече с жителями 7 октября мэр Сухого Лога сообщил, что окончательное решение по данному вопросу ещё не принято. Однако, как выяснили родители, 1 октября уже было издано постановление о переезде.
Кроме того, в пятницу родителям разослали инструкции о том, как школьникам попасть в освободившийся детский сад. Родители детей быстро узнали об этом, так как город небольшой. При этом никакого соглашения о расторжении образовательной услуги с родителями не заключали.
Как сообщает Крылова, в Сухом Логе возникли проблемы с детским садом: детей собираются перевести из учреждения из-за того, что администрация не смогла организовать ремонт одной из школ без ущерба для других детей. Ранее, в этой школе был ремонт столовой, и никаких садиков не закрывали. На встрече с жителями 7 октября мэр Сухого Лога сообщил, что окончательное решение по данному вопросу ещё не принято. Однако, как выяснили родители, 1 октября уже было издано постановление о переезде.
Кроме того, в пятницу родителям разослали инструкции о том, как школьникам попасть в освободившийся детский сад. Родители детей быстро узнали об этом, так как город небольшой. При этом никакого соглашения о расторжении образовательной услуги с родителями не заключали.
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