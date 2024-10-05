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В Кольцово осенью и зимой появятся рейсы в Таиланд, Египет и на Гоа
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Авиакомпания AZUR air анонсировала свою полетную программу в аэропорту Кольцово на осенне-зимний период. Из Екатеринбурга туристы смогут отправиться на курорты Азии и Ближнего Востока, сообщает пресс-служба аэропорта.
С 4 ноября начнутся рейсы на Пхукет, а с 8 ноября откроются полеты в Паттайю. Кроме того, с 12 ноября AZUR air планирует запустить направления в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Также с 8 декабря авиакомпания возобновит полеты на индийский курорт Гоа. Вылеты будут происходить каждые 10 дней.
С 4 ноября начнутся рейсы на Пхукет, а с 8 ноября откроются полеты в Паттайю. Кроме того, с 12 ноября AZUR air планирует запустить направления в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Также с 8 декабря авиакомпания возобновит полеты на индийский курорт Гоа. Вылеты будут происходить каждые 10 дней.
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