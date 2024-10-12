В Екатеринбурге больницу РЖД оштрафовали за нарушения прав людей с инвалидностью

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловская транспортная прокуратура провела проверку в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге. В результате проверки, инициированной обращением местного жителя, установлено, что перед лестничным маршем, ведущим с первого на нулевой этаж, отсутствуют тактильные наземные указатели. Кроме того, краевые ступени не оснащены противоскользящими контрастными полосами, а ширина проступей и высота ступеней не соответствуют установленным нормам.В ответ на выявленные нарушения транспортный прокурор направил представление руководителю учреждения. По результатам его рассмотрения в «КБ «РЖД-Медицина» был разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, а также переработано распоряжение о ситуационной помощи для лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в медицинской организации.Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, по постановлению прокурора виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности по статье 9.13 КоАП РФ. В качестве наказания назначен штраф в размере 2500 рублей за уклонение от исполнения требований по обеспечению доступности для людей с инвалидностью объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также предоставляемых услуг.