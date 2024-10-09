Чиновница из Режа снята с должности из-за того, что умолчала о своих о доходах

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Председатель Контрольного органа Режевского городского округа освобождена от должности после проверки прокуратуры на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Как сообщает прокуратура Свердловской области, проверка показала, что при назначении на выборную муниципальную должность в 2023 году председатель не представила сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год.По результатам выявленных нарушений Режевская городская прокуратура направила представление председателю Думы с требованием устранить нарушения законодательства. Депутаты обсудили данный вопрос на внеочередном заседании и единогласно приняли решение об освобождении председателя Контрольного органа от занимаемой должности.Контрольный орган, согласно информации на сайте Режевского городского округа, осуществляет функции по финансовому контролю за исполнением местного бюджета, а также следит за соблюдением порядка подготовки и рассмотрения бюджета и отчёта о его исполнении, а также контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом. Должность председателя в нём с мая 2023 года, согласно выписке из ЕГРЮЛ, занимала Ольга Бочкарёва. Очевидно, теперь придётся искать её замену.