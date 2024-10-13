В Екатеринбурге температура снова бьет рекорды: зафиксирован самый холодный 13 октября

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Температурные рекорды снова побиты: 13 октября стал самым холодным за последние девять лет, сообщает телеграм-канал «Погода Екатеринбурга». Среднесуточная температура в городе составила -1 °C, что на 5,8 °C ниже нормы. Ночной минимум достиг отметки -7,5 °C, а дневной максимум составил всего +7,2 °C.Ситуация в Свердловской области была не менее контрастной: самая холодная ночь была зафиксирована в Висиме, где температура опустилась до -14,8 °C, а наиболее тёплый дневной максимум зарегистрирован в Североуральске, где столбики термометров поднялись до +11 °C.В ближайшие несколько дней в Свердловской области днем октябрьское солнце прогреет воздух до температур, близких к отметке +10 °C. Однако в тенистых местах снежный покров будет таять медленно из-за низкой влажности.По данным синоптика Алексея Пулина, 14 октября в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков. Дневная температура прогреется до +7..+9 °C, а ночью опустится до -3..-5 °C. В области ночью температура составит -7..-12 °C, на севере и востоке — до -4..-6 °C, а днем — +6..+11 °C.