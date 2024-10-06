ЛизаАлерт Свердловской области: Ориентировки — это не информационный шум, а шанс на спасение





— добавляет ЛизаАлерт Благодарим тех, кто не проходит мимо фотографий в оранжевых рамках, всматривается в лица, а потом ищет их в толпе — вы спасаете жизни!

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Мы видим ориентировки в социальных сетях или на улицах Екатеринбурга, и они оказываются очень важны. По данным ЛизаАлерт Свердловской области, до 40% поисков людей завершаются успешно благодаря своевременной огласке и распространению информации.«Мы специально делаем их цветными, в яркой оранжевой рамке, чтобы они бросались в глаза. И обязательно призыв: “Помогите найти!”. — делится команда ЛизаАлерт. — С этих листовок, расклеенных на улицах или мелькающих в лентах социальных сетей, смотрят люди, которым прямо сейчас нужна помощь».Команда ЛизаАлерт приводит в пример недавний случай, произошедший в Екатеринбурге, который наглядно показал силу коллективной осведомлённости. В конце сентября на Уралмаше пропал пожилой мужчина с потерей памяти, который плохо ходит, плохо говорит и которого видели в последний раз более 12 часов назад. Из ярких примет только кепка и трость. В условиях, когда никаких «привязок» к местам не было, а город огромен, помощь местных жителей и ориентировки стали ключевыми. Добровольцы сразу же запустили кампанию в соцсетях, распространяя ориентировки по пабликам и договариваясь с журналистами. Через короткое время появились первые свидетельства.Несмотря на несколько ложных следов, на утро поступил звонок на горячую линию ЛизаАлерт: дезориентированного мужчину заметили на Ботанике. За почти сутки скитаний дедушка потерял трость и кепку, но прохожий узнал его благодаря ориентировке и сразу позвонил в полицию и в отряд «ЛизаАлерт». Через час мужчина был в безопасности рядом со своими близкими.