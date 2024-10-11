Екатеринбуржцы по будням используют самокаты для поездок до остановок, а на выходных — до баров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В будние дни большинство жителей Екатеринбурга используют самокаты для коротких поездок до остановок и метро, а по пятницам и субботам активно ездят на них по барам и кафе. Об этом сообщает пресс-служба кикшеринга «МТС Юрент».С апреля по октябрь 2024 года пользователи «МТС Юрент» проехали на самокатах более 5,2 миллионов километров по Екатеринбургу, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Основная часть поездок (до 85%) пришлась на транспортные маршруты — от дома до метро или работы. Пик активности пользователей наблюдается утром, с 6:00 до 10:00, и вечером, с 17:00 до 22:00.Однако по пятницам и субботам картина меняется: более 70% вечерних поездок связаны с визитами в кафе и бары, причём большинство этих поездок — «в одну сторону». В воскресенье екатеринбуржцы чаще всего выбирают торговые центры, спортивные комплексы и храмы.Среди популярных районов для старта и завершения поездок — Ленинский, ВИЗ и Академический. Для прогулок жители предпочитают центр города: улицу Горького, проспект Ленина и «Плотинку».По заявлению компании, сезон 2024 года также ознаменовался повышенным вниманием к безопасности. С 27 мая «МТС Юрент» увеличил штрафы за нарушение правил дорожного движения. Наиболее частые нарушения — неправильная парковка и езда вдвоём, что составляет около 80% всех случаев. Всего выписано 14,2 тысячи штрафов, заблокировано 5,7 тысяч аккаунтов, в том числе 1,5 тысяч несовершеннолетних. Екатеринбург по числу этих показателей занимает третье место в России, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.Тестирование на знание ПДД прошли 215 тысяч пользователей сервиса в Екатеринбурге. Пока оно остаётся добровольным, добавляет компания, однако в перспективе планируется сделать его обязательным для всех новых клиентов.Также в этом году «МТС Юрент» совместно с другими операторами обустроил в городе 70 парковок для СИМ, чтобы поддерживать порядок на тротуарах и улучшать внешний вид города.