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Екатеринбург пережил самый холодный 12 октября с 2015 года
Фото: Вечерние ведомости
12 октября в Екатеринбурге стало самым холодным днём за последние девять лет. По данным телеграм-канала «Погода Екатеринбург», среднесуточная температура составила -2,2 °C, что на 7,4 °C ниже климатической нормы. Ночной минимум опустился до -3,9 °C, а дневной максимум не превысил +0,9 °C.
Тем не менее, уже сегодня, 13 октября, прогнозируются существенные изменения в погоде. Антициклон, расположившийся над Средним Уралом, начнёт прогревать воздух после холодной ночи. Суточный ход температуры может достигнуть 15-20 °C.
В Екатеринбурге 13 октября будет малооблачно, осадков не прогнозируется. Температура ночью составит -7..-9 °C, а днём воздух прогреется до +5..+7 °C. Ветер будет слабым, северным с переходом на западный, со скоростью 1-5 м/с.
Температура воздуха в Свердловской области 13 октября: ночью -8..-13 °C, днём +2..+7 °C, на севере до +8..+10 °C.
Тем не менее, уже сегодня, 13 октября, прогнозируются существенные изменения в погоде. Антициклон, расположившийся над Средним Уралом, начнёт прогревать воздух после холодной ночи. Суточный ход температуры может достигнуть 15-20 °C.
В Екатеринбурге 13 октября будет малооблачно, осадков не прогнозируется. Температура ночью составит -7..-9 °C, а днём воздух прогреется до +5..+7 °C. Ветер будет слабым, северным с переходом на западный, со скоростью 1-5 м/с.
Температура воздуха в Свердловской области 13 октября: ночью -8..-13 °C, днём +2..+7 °C, на севере до +8..+10 °C.
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