В Полевском кошка три дня провела на дереве, прежде чем нашла свою хозяйку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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12 октября команда зоозащитников из Екатеринбурга выехала в Полевской для спасения кошки, застрявшей на дереве. По прибытии температура воздуха составляла -3°C, что добавляло трудностей в работе. Кошка расположилась на яблоне, высота которой сопоставима с третьим этажом, и прочно обосновалась на ветках.Как выяснилось, чёрная кошка находилась на дереве уже три дня. Процесс её спасения оказался сложнее, чем ожидали зоозащитники из «Зооспас Екатеринбург». Плотная чаща из цепких веточек затрудняла использование специальной удочки. Дважды кошку удавалось поймать с помощью петли, но каждый раз ей удавалось выскользнуть, зацепившись за ветви.Тем не менее, команда «Зооспас» не отчаивалась. Снизу был растянут тент, чтобы смягчить падение в случае неудачи. В конечном итоге, на третьей попытке удалось надёжно захватить кошку и осторожно вернуть её на землю. Заявительница забрала кошку домой.