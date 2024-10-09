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В Полевском кошка три дня провела на дереве, прежде чем нашла свою хозяйку

13.38 Воскресенье, 13 октября 2024
Фото: сообщество ВК «ЗооСпас в Екатеринбурге»
12 октября команда зоозащитников из Екатеринбурга выехала в Полевской для спасения кошки, застрявшей на дереве. По прибытии температура воздуха составляла -3°C, что добавляло трудностей в работе. Кошка расположилась на яблоне, высота которой сопоставима с третьим этажом, и прочно обосновалась на ветках.

Как выяснилось, чёрная кошка находилась на дереве уже три дня. Процесс её спасения оказался сложнее, чем ожидали зоозащитники из «Зооспас Екатеринбург». Плотная чаща из цепких веточек затрудняла использование специальной удочки. Дважды кошку удавалось поймать с помощью петли, но каждый раз ей удавалось выскользнуть, зацепившись за ветви.

Тем не менее, команда «Зооспас» не отчаивалась. Снизу был растянут тент, чтобы смягчить падение в случае неудачи. В конечном итоге, на третьей попытке удалось надёжно захватить кошку и осторожно вернуть её на землю. Заявительница забрала кошку домой.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:40 В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП на улице Бебеля
13:38 В Полевском кошка три дня провела на дереве, прежде чем нашла свою хозяйку
13:15 В Екатеринбурге три человека пострадали в ДТП на Малышева, водитель Porsche скрылся с места аварии
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17:03 В Екатеринбурге организована проверка после публикации в СМИ о нападении собак возле детского сада
16:40 В Екатеринбурге прокуратура проверяет массовое ухудшение здоровья учеников школы №79
15:56 В Свердловской области растёт спрос на специалистов в автомобильной сфере
15:40 Тело упавшего из лодки екатеринбуржца найдено в Челябинской области
15:10 Роспотребнадзор предупреждает свердловчан о фейковых письмах от имени ведомства
13:49 В Свердловской области обсудили проблемы людей с инвалидностью
13:18 В Свердловской области пожарные спасли четверых человек из горящего дома
13:05 Екатеринбург пережил самый холодный 11 октября за последние 42 года
11:51 В Верхней Пышме 25 студенческих команд боролись за звание лучших по сдаче нормативов ГТО в Свердловской области
11:46 «ЛизаАлерт» в Свердловской области: горячая линия нуждается в операторах
11:10 Произошло смертельное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург с участием легкового и грузового автомобилей
21:20 Меньше двух месяцев осталось до выселения «кошачьей» дамы из микрорайона Заречный
20:41 «Скелетик» на лапках попал в екатеринбургский приют и ищет новый дом
20:23 Свердловская область выделила деньги на закупку полсотни троллейбусов для Екатеринбурга
19:40 Убийца из Дегтярска следующую десятилетку проведёт в условиях строгого режима
19:17 Наступление холодов на Свердловскую область уже негативно отразилось на дорожной ситуации
18:49 В Екатеринбург на «Кинопробу» прислали более семи сотен работ
17:56 О гололедице на выходных в Свердловской области предупреждают синоптики
16:56 Обвиняемой в работе на спецслужбы Украины экс-сотруднице «Уралвагонзавода» вынесли приговор
16:19 Почти 300 тысяч рублей сэкономили жители уральской столице при оплате проезда по QR-коду
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