Екатеринбургские рестораны вновь лидируют на ресторанной премии

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Екатеринбург снова занял пьедестал на ресторанной премии WHERETOEAT. Ресторан Culta Bistronomic вновь занял первое место в списке лучших ресторанов региона по версии WHERETOEAT Ural 2024. Второе место у гастробистро «Горожане», а третье место завоевал ресторан Kitchen.В топ-10 также вошли заведения Екатеринбурга: Forest, «Гастроли», «Сойка», «Гады, крабы и вино», Self Edge Japanese и «Большой Грузинский». Единственным представителем другого города стал ресторан Mestia из Тюмени, занявший девятую строчку рейтинга.Спецноминации этого года отметили профессионалов. «Шеф-поваром года» был признан Сергей Мирошников, концепт-шеф ресторана Kitchen. Лучшим сомелье Урала стал Алексей Дубовкин, работающий с винными картами ресторанов OVO Izakaya, «Шави Ломи», «Мимоза» и Grand Buffer Ekaterinburg. В номинации «Официант года» по версии сервиса СберЧаевые победил Егор Шадрин из ресторана «Гастроли».На WHERETOEAT Ural 2024 также были объявлены новые спецноминации. Победителем в категории «Кондитер года» стала Вероника Вишнякова (Engels, «Гастроли», Екатеринбург). Спецноминация «Ресторан с лучшей пивной картой» по версии бренда «Балтика» досталась екатеринбургскому проекту «Два Деда Фазенда».