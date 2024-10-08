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В Свердловской области растёт спрос на специалистов в автомобильной сфере
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным исследования, проведённого совместно Авито Работа и Авито Авто, спрос на сотрудников в автомобильном бизнесе в Свердловской области за третий квартал 2024 года увеличился на 32% по сравнению с прошлым годом.
В среднем, соискатели на позиции в автомобильном обслуживании могут рассчитывать на зарплату в размере 94 318 рублей в месяц, что на 29% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как сообщает Авито Авто, такой рост обусловлен увеличением продаж автомобилей с пробегом на 15,7%, что, в свою очередь, вызывает необходимость расширения штата сотрудников для ремонта и обслуживания транспортных средств.
Наиболее значительное увеличение спроса наблюдается на автослесарей — их начали искать почти в 1,5 раза чаще (+47%). Средние зарплаты для новых сотрудников этой профессии выросли на 30%, достигнув 95 044 рублей в месяц при полной занятости. Также отмечается рост вакансий для автомехаников, который составил 33%. Соискателям стали предлагать на 23% больше, чем в III квартале 2023 года — в среднем около 100 399 рублей.
Третьей по росту спроса в автомобильном бизнесе стала профессия жестянщика. Спрос на них вырос на 32% за год. Эта же профессия заняла второе место по уровню средних зарплатных предложений по итогам III квартала.
Самой высокооплачиваемой профессией в отрасли оказалась специальность автомаляра — работодатели предлагают кандидатам в среднем около 108 279 рублей в месяц за полную занятость.
В среднем, соискатели на позиции в автомобильном обслуживании могут рассчитывать на зарплату в размере 94 318 рублей в месяц, что на 29% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как сообщает Авито Авто, такой рост обусловлен увеличением продаж автомобилей с пробегом на 15,7%, что, в свою очередь, вызывает необходимость расширения штата сотрудников для ремонта и обслуживания транспортных средств.
Наиболее значительное увеличение спроса наблюдается на автослесарей — их начали искать почти в 1,5 раза чаще (+47%). Средние зарплаты для новых сотрудников этой профессии выросли на 30%, достигнув 95 044 рублей в месяц при полной занятости. Также отмечается рост вакансий для автомехаников, который составил 33%. Соискателям стали предлагать на 23% больше, чем в III квартале 2023 года — в среднем около 100 399 рублей.
Третьей по росту спроса в автомобильном бизнесе стала профессия жестянщика. Спрос на них вырос на 32% за год. Эта же профессия заняла второе место по уровню средних зарплатных предложений по итогам III квартала.
Самой высокооплачиваемой профессией в отрасли оказалась специальность автомаляра — работодатели предлагают кандидатам в среднем около 108 279 рублей в месяц за полную занятость.
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