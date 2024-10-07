Возрастное ограничение 18+
Роспотребнадзор предупреждает свердловчан о фейковых письмах от имени ведомства
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор Свердловской области опубликовал уведомление для руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. В ведомстве зафиксированы случаи рассылки поддельных информационных писем, в которых якобы представители Роспотребнадзора и правоохранительных органов просят содействия в организации телефонных бесед с сотрудниками организаций.
В письмах утверждается, что беседы проводятся «в рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Роспотребнадзоре» и направлены на «повышение уровня информированности сотрудников по вопросам защиты конфиденциальных данных». Однако Роспотребнадзор подчеркивает, что данная информация является фальсифицированным документом.
В связи с этим ведомство призывает игнорировать подобные сообщения и не поддаваться на уловки злоумышленников.
В письмах утверждается, что беседы проводятся «в рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Роспотребнадзоре» и направлены на «повышение уровня информированности сотрудников по вопросам защиты конфиденциальных данных». Однако Роспотребнадзор подчеркивает, что данная информация является фальсифицированным документом.
В связи с этим ведомство призывает игнорировать подобные сообщения и не поддаваться на уловки злоумышленников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловских автомобилистов предупреждают о снеге
07 октября 2024
07 октября 2024
В Екатеринбурге задержали двух женщин по подозрению в организации незаконной миграции
04 октября 2024
04 октября 2024
В Полевском активизировались газовщики-аферисты
03 октября 2024
03 октября 2024