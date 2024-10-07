Роспотребнадзор предупреждает свердловчан о фейковых письмах от имени ведомства

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Роспотребнадзор Свердловской области опубликовал уведомление для руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. В ведомстве зафиксированы случаи рассылки поддельных информационных писем, в которых якобы представители Роспотребнадзора и правоохранительных органов просят содействия в организации телефонных бесед с сотрудниками организаций.В письмах утверждается, что беседы проводятся «в рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Роспотребнадзоре» и направлены на «повышение уровня информированности сотрудников по вопросам защиты конфиденциальных данных». Однако Роспотребнадзор подчеркивает, что данная информация является фальсифицированным документом.В связи с этим ведомство призывает игнорировать подобные сообщения и не поддаваться на уловки злоумышленников.