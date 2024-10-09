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Екатеринбург пережил самый холодный 11 октября за последние 42 года
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
11 октября в Екатеринбурге стал самым холодным днём с 1982 года. По данным телеграм-канала «Погода Екатеринбург», среднесуточная температура составила -3,2°C, что на 8,5°C ниже нормы. Минимальная ночная температура опустилась до -4,8°C, а дневной максимум не превысил -1,8°C. Осадки составили 3,2 мм, а порывы ветра достигали 10 м/с.
В Свердловской области были следующие показатели: в Ивделе зафиксирован максимум +1,2°C, а самый холодный дневной максимум в регионе составил -2,8°C в посёлке Висим.
Как сообщает синоптик, в субботу арктический антициклон начнёт постепенно отходить, и в регионе ожидаются прояснения. Ветер ослабеет, но по ночам температура останется в минусе. В течение дня по-прежнему будет достаточно холодно из-за преобладания околонулевых температур. В воскресенье прогнозируется похожая ситуация: при ясной погоде и слабом ветре ночные температуры могут опуститься ниже -10°C.
В дальнейшем в регион будет поступать высотное тепло, что приведёт к дневному потеплению, но ночами температура останется отрицательной.
В Свердловской области были следующие показатели: в Ивделе зафиксирован максимум +1,2°C, а самый холодный дневной максимум в регионе составил -2,8°C в посёлке Висим.
Как сообщает синоптик, в субботу арктический антициклон начнёт постепенно отходить, и в регионе ожидаются прояснения. Ветер ослабеет, но по ночам температура останется в минусе. В течение дня по-прежнему будет достаточно холодно из-за преобладания околонулевых температур. В воскресенье прогнозируется похожая ситуация: при ясной погоде и слабом ветре ночные температуры могут опуститься ниже -10°C.
В дальнейшем в регион будет поступать высотное тепло, что приведёт к дневному потеплению, но ночами температура останется отрицательной.
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