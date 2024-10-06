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«ЛизаАлерт» в Свердловской области: горячая линия нуждается в операторах
Фото: Вечерние ведомости
Горячая линия поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» остаётся важнейшим инструментом для поиска пропавших людей. За время её существования на номер 8(800)700-54-52 поступило более 350 тысяч звонков, из них только за этот год 40 000 — заявки на поиск.
10 октября «ЛизаАлерт» отметила двенадцатую годовщину со дня запуска направления операторов. С 2012 года этот номер стал неотъемлемой частью спасательной работы отряда. Сегодня на горячей линии дежурят 245 операторов, обеспечивающих круглосуточную поддержку. Каждый день 50 человек принимают звонки на линии.
«ЛизаАлерт» всегда нуждается в новых волонтёрах, готовых стать частью команды операторов. Если вы хотите помочь, можно оставить заявку на форуме отряда, написать в сообщество ВКонтакте «Оператор 8800 “ЛизаАлерт”» или позвонить на горячую линию 8(800)700-54-52.
10 октября «ЛизаАлерт» отметила двенадцатую годовщину со дня запуска направления операторов. С 2012 года этот номер стал неотъемлемой частью спасательной работы отряда. Сегодня на горячей линии дежурят 245 операторов, обеспечивающих круглосуточную поддержку. Каждый день 50 человек принимают звонки на линии.
Очень многие наши соотрядники начинали свой путь именно с 8800. Здесь получают свое «боевое крещение», слышат первые ликующие «найден, жив» и трагические «найден, погиб», а потом часто идут дальше, помогать в других направлениях,
— сообщает «ЛизаАлерт» Свердловской области
«ЛизаАлерт» всегда нуждается в новых волонтёрах, готовых стать частью команды операторов. Если вы хотите помочь, можно оставить заявку на форуме отряда, написать в сообщество ВКонтакте «Оператор 8800 “ЛизаАлерт”» или позвонить на горячую линию 8(800)700-54-52.
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