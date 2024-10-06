«ЛизаАлерт» в Свердловской области: горячая линия нуждается в операторах

— сообщает «ЛизаАлерт» Свердловской области

Очень многие наши соотрядники начинали свой путь именно с 8800. Здесь получают свое «боевое крещение», слышат первые ликующие «найден, жив» и трагические «найден, погиб», а потом часто идут дальше, помогать в других направлениях,