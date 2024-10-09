Свердловская область выделила деньги на закупку полсотни троллейбусов для Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В администрации Свердловской области созрело решение купить для нужд Екатеринбурга 50 новых троллейбусов и два трамвайных вагона. Первый шаг на осуществление этого плана уже сделан — выделены деньги из областного бюджета.Сегодня стало известно, что в облправительстве подписан документ о предоставление субсидии на обновление общественного транспорта уральской столицы. Всего на эту цель будет потрачено 885 миллионов рублей, что составляет половину средств, заложенную в бюджете на данные нужды. Как сообщает официальный портал Екатеринбург.РФ, соответствующие расходы были предусмотрены при недавней корректировке бюджета Свердловской области на 2024 год.Ранее объявлялось и о других закупках наземного транспорта для Екатеринбурга. В планах приобрести 12 автобусов-«гармошек» и 18 автобусов большой вместимости, которые способны одновременно вмещать до 90 пассажиров. Их появление на улицах Екатеринбурга ожидается в феврале 2025 года.