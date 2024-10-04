На дорогах Нижнетуринского района образовалась гололедица

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении ГИБДД предупреждают о гололедице, успевшей образоваться в Нижнетуринском районе. Сейчас там -3°C.«На 233-м километре автодороги "Екатеринбург – Серов" проезжая часть мокрая, заснежена, местами отмечается гололедица», – сообщают автоинспекторы.Напомним, сегодня по всей Свердловской области ожидаются снегопады.