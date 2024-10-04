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На дорогах Нижнетуринского района образовалась гололедица
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловском управлении ГИБДД предупреждают о гололедице, успевшей образоваться в Нижнетуринском районе. Сейчас там -3°C.
«На 233-м километре автодороги "Екатеринбург – Серов" проезжая часть мокрая, заснежена, местами отмечается гололедица», – сообщают автоинспекторы.
Напомним, сегодня по всей Свердловской области ожидаются снегопады.
«На 233-м километре автодороги "Екатеринбург – Серов" проезжая часть мокрая, заснежена, местами отмечается гололедица», – сообщают автоинспекторы.
Напомним, сегодня по всей Свердловской области ожидаются снегопады.
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