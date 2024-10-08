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Глава СК поручил провести проверку из-за травли в екатеринбургской школе
Фото: Владислав Постников
Председатель Следственного комитета поручил проверить одну из екатеринбургских школ, в которой одноклассники на протяжении месяца травили шестиклассника, а потом избили.
По данным информационного центра СК, при том, что над мальчиком издевались достаточно долго, представители системы образования и правоохранительных органов не предпринимали каких-либо мер.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать процессуальную проверку по данному факту и доложить о первоначально установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении СК.
По данным информационного центра СК, при том, что над мальчиком издевались достаточно долго, представители системы образования и правоохранительных органов не предпринимали каких-либо мер.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать процессуальную проверку по данному факту и доложить о первоначально установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении СК.
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