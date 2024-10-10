На свердловские дороги вывели снегоуборочную технику

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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После ночных снегопадов, которые продолжились ещё утром, на дороги Свердловской области вывели снегоуборочную технику.«Он локально затронул территории Горноуральского городского округа, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Махнево, Туринского городского округа», – сообщают в ДИПе.По данным управления автодорог области, на этих территориях уже приступили к работе 23 комбинированных дорожных машины.В остальных районах дорожные службы также перешли в режим повышенной готовности.