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На свердловские дороги вывели снегоуборочную технику
Фото: Владислав Постников
После ночных снегопадов, которые продолжились ещё утром, на дороги Свердловской области вывели снегоуборочную технику.
«Он локально затронул территории Горноуральского городского округа, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Махнево, Туринского городского округа», – сообщают в ДИПе.
По данным управления автодорог области, на этих территориях уже приступили к работе 23 комбинированных дорожных машины.
В остальных районах дорожные службы также перешли в режим повышенной готовности.
«Он локально затронул территории Горноуральского городского округа, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Махнево, Туринского городского округа», – сообщают в ДИПе.
По данным управления автодорог области, на этих территориях уже приступили к работе 23 комбинированных дорожных машины.
В остальных районах дорожные службы также перешли в режим повышенной готовности.
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