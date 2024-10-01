Планируются ремонты четырёх лагерей для детей из Екатеринбурга и области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прошло заседание гордумы, на котором выступила заместитель директора Департамента образования Администрации Екатеринбурга Елена Кречетова. Она, в частности, поделилась планами о ремонтных работах в загородных лагерях для городской детворы.По словам замдиректора Департамента образования екатеринбургской мэрии Елены Кречетовой, запланированы работы в четырёх детских лагерях. В лагерях «Изумруд» и «Рассветный» будет проведено переустройство наружных сетей. В лагере «Каменный цветок» необходимо модернизировать систему пожарной сигнализации, а в лагере имени Гайдара отремонтируют спальные корпуса. Работы по модернизации инфраструктуры планируются и в других детских лагерях под Екатеринбургом.Особо серьёзные изменения ожидают упомянутый лагерь имени Гайдара. От ныне стоящих там зданий останутся только три: спальные корпуса, которые планируют отремонтировать, и новое здание столовой. В остальном лагерь будет полностью перестроен. Уже начата подготовка к этому масштабному преображению лагеря, которое завершить собираются в 2027 году.Официальный портал Екатеринбург.РФ приводит перечень недавних работ, проделанных в детских лагерях: в этом году до летних каникул была отремонтирована кровля в лагерях «Изумруд» и «Рассветный» (где заменили ещё и окна спального корпуса), благоустроена территория лагеря «Заря», обновлены теплосети лагеря «Спутник». Кроме того были отремонтированы или заново перестелены крыши строений в лагерях «Приозёрный» и «Буревестник».