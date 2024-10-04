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Снегопады и сильный ветер обещают синоптики в Свердловской области в ближайшие два дня
Фото: Владислав Постников
По данным синоптиков «Уральского гидрометцентра», уже завтра Свердловскую область нароет обильными снегопадами и метелями, которые будут сопровождаться сильным ветром до 17 метров в секунду. Также ночью в регионе температура воздуха будет опускаться до -13.
В четверг, 10 октября, в Свердловской области снег, местами сильный, в отдельных районах метели. Ночью -9…-4°C, на крайнем севере до +1°C. Днём -3…+2°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге снегопады. Ночью и днём температура около 0°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 11 октября, в регионе также снег, местами сильный, и метель. Ночью -8…-3°C, в горах и низинах до -13°C. Днём -3…+2°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В уральской столице снег. Ночью -5…-3°C, днём -2…0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 10 октября, в Свердловской области снег, местами сильный, в отдельных районах метели. Ночью -9…-4°C, на крайнем севере до +1°C. Днём -3…+2°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге снегопады. Ночью и днём температура около 0°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 11 октября, в регионе также снег, местами сильный, и метель. Ночью -8…-3°C, в горах и низинах до -13°C. Днём -3…+2°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В уральской столице снег. Ночью -5…-3°C, днём -2…0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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