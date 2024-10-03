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В Алапаевске перед 67 сотрудниками ЖКХ погасили долг по зарплатам за полгода
Фото: Владислав Постников
В Алапаевске 67 сотрудникам МУП «Коммунальные сети» шесть месяцев не выплачивали зарплату, пока в ситуацию не вмешалась в прокуратура.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с марта по август текущего года у предприятия накопился долг перед работниками на сумму свыше 9 миллионов рублей.
«В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла руководителю МУП "Коммунальные сети" и главе муниципального образования "Алапаевское" представления об устранении нарушений федерального законодательства», – сказали в прокуратуре.
Чтобы выплатить людям зарплату, администрация муниципалитета, как учредитель организации, предоставила предприятию субсидию для погашения долга. В итоге «Коммунальные сети» рассчитались со всеми своими сотрудниками.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с марта по август текущего года у предприятия накопился долг перед работниками на сумму свыше 9 миллионов рублей.
«В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла руководителю МУП "Коммунальные сети" и главе муниципального образования "Алапаевское" представления об устранении нарушений федерального законодательства», – сказали в прокуратуре.
Чтобы выплатить людям зарплату, администрация муниципалитета, как учредитель организации, предоставила предприятию субсидию для погашения долга. В итоге «Коммунальные сети» рассчитались со всеми своими сотрудниками.
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