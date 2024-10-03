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Проект нового микрорайона Южный в Екатеринбурге вынесли на общественные обсуждения
Фото: Владислав Постников
Мэрия Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения проект нового микрорайона Южный, который хотят вместить в границах улиц Кубанская – Славная, площадью 44,42 гектара.
По данным телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», который связывают с городской администрацией, на первом этапе строительства – до 2028 года – планируется индивидуальное строительство и организация внутриквартальных проездов.
Строительство жилых высоток начнётся на втором этапе – до 2033 года. Согласно проекту, общая площадь жилых помещений составит 51,5 тысячи квадратных метров. На этом же этапе хотят возвести ледовую арену. На третьем этапе – до 2038 года – должно появиться ещё 56,6 тысячи квадратных метров жилья, а также детский сад и административный объект.
По данным телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», который связывают с городской администрацией, на первом этапе строительства – до 2028 года – планируется индивидуальное строительство и организация внутриквартальных проездов.
Строительство жилых высоток начнётся на втором этапе – до 2033 года. Согласно проекту, общая площадь жилых помещений составит 51,5 тысячи квадратных метров. На этом же этапе хотят возвести ледовую арену. На третьем этапе – до 2038 года – должно появиться ещё 56,6 тысячи квадратных метров жилья, а также детский сад и административный объект.
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