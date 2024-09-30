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Отправившуюся на работу между вагонами грузового поезда жительницу Каменска-Уральского задержали в Тобольске
Фото: управление на транспорте МВД по УрФО
В Тобольске задержали 51-летнюю жительницу Каменска-Уральского, которая отправилась в путешествие, сев между вагонами грузового поезда. По её словам, она хотела добраться до Нового Уренгоя, но у неё не было денег на билет.
В Линейном отделе полиции на станции Тобольск женщина рассказала, что в Новом Уренгое у неё работа, куда она приезжает на вахту. Изначально она добиралась на попутках, но, оказавшись в Тюмени, решила пересесть на поезд на сцепке между 20 и 21 вагонами, где её и нашли.
С женщиной провели профилактическую беседу и составили на неё протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде». Теперь даме, желавшей сэкономить на дороге, придётся заплатить штраф в 2 тысячи рублей, сообщили Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО.
В Линейном отделе полиции на станции Тобольск женщина рассказала, что в Новом Уренгое у неё работа, куда она приезжает на вахту. Изначально она добиралась на попутках, но, оказавшись в Тюмени, решила пересесть на поезд на сцепке между 20 и 21 вагонами, где её и нашли.
С женщиной провели профилактическую беседу и составили на неё протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде». Теперь даме, желавшей сэкономить на дороге, придётся заплатить штраф в 2 тысячи рублей, сообщили Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО.
«Транспортная полиция напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках, а также на грузовых поездах опасен и запрещен»,
– подчеркнули в полиции.
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