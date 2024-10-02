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В екатеринбургском Музее наива пройдёт выставка «Другие измерения. Урал»

09.57 Среда, 9 октября 2024
Предоставлено Музеем наива
В Екатеринбурге в Музее наивного искусства в рамках IX Межокружного фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» откроют выставку аутсайдерского искусства и арт-терапевтической экспрессии «Другие измерения. Урал».

На выставке будут представлены самобытные произведения авторов и студийцев учреждений психиатрического профиля, интернатов и НКО, а также работы независимых художников-аутсайдеров, самоучек и наивов Уральского федерального округа.

«В экспозиции представлено более 50 художественных работ 8 организаций и 24 авторов из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов»,

– рассказали Вечерним ведомостям в музее.


Выставка продлится всего месяц, с 10 октября по 10 ноября.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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