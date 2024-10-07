Прокуратура проверит сорвавшиеся качели в сквере ТЮЗа в Екатеринбурге

– сказали в прокуратуре.

«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства в сфере обеспечения безопасности площадки, на которой расположены малые архитектурные формы. Будет установлено лицо, ответственное за надлежащую эксплуатацию и содержание данной площадки»,