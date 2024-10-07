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Прокуратура проверит сорвавшиеся качели в сквере ТЮЗа в Екатеринбурге
Фото: Инцидент Екатеринбург
В Екатеринбурге прокуратура намерена выяснить, почему у качелей в сквере ТЮЗа, из-за которых пострадала местная жительница, сорвались крепления.
Ранее в сообществе «Инцидент Екатеринбург» писали, что женщина стояла рядом с качелями, когда на них качались дети. В какой-то момент крепления сорвались, и тяжёлая конструкция упала горожанке на голове. Сообщается, что от удара женщина потеряла сознание. Позже её увезли на скорой, которую вызвали очевидцы.
Ранее в сообществе «Инцидент Екатеринбург» писали, что женщина стояла рядом с качелями, когда на них качались дети. В какой-то момент крепления сорвались, и тяжёлая конструкция упала горожанке на голове. Сообщается, что от удара женщина потеряла сознание. Позже её увезли на скорой, которую вызвали очевидцы.
«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства в сфере обеспечения безопасности площадки, на которой расположены малые архитектурные формы. Будет установлено лицо, ответственное за надлежащую эксплуатацию и содержание данной площадки»,
– сказали в прокуратуре.
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