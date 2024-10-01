Травмированному электропоездом свердловчанину обязали выплатить 350 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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ОАО «Российские железные дороги» выплатит крупную компенсацию морального вреда человеку, получившему на территории Свердловской области тяжёлые травмы от удара электропоездом. Суд пришёл к такому решению после обращения Уральской транспортной прокуратуры.Несчастье с мужчиной 1984 года рождения приключилось в декабре прошлого года на железнодорожном перегоне Мурзинка – Верх-Нейвинск. Он переходил через рельсы по специальному пешеходному настилу и поскользнулся. Падение его ничем бы плохим не кончилось, кабы в тот же момент в этом месте не проезжал электропоезд, от которого увернуться потерпевший не сумел. В результате такой «встречи» мужчина получил множественные повреждения грудного отдела позвоночника, перелом левой лопатки, ушибы.Осматривавшие потерпевшего врачи пришли к заключению, что ему нанесён тяжкий вред здоровью. А впоследствии сначала Уральская транспортная прокуратура, а там и суд посчитали справедливым требовать компенсации морального вреда с РЖД, как с владельца источника повышенной опасности. Суд взыскал с акционерного общества 350 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Исполнение данного решения контролируется транспортной прокуратурой.