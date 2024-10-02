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Угрожавшим детям ножом екатеринбуржцем заинтересовался глава СК
Фото: Владислав Постников
Мужчина, который в минувшие выходные в уральской столице, угрожал детям ножом, привлёк внимание председателя Следственного комитета.
«В СМИ и социальной сети сообщается, что 6 октября текущего года на футбольном поле в Екатеринбурге агрессивный мужчина с ножом угрожал детям и забрал их вещи. Конфликт возник после того, как несовершеннолетние случайно попали мячом по автомобилю фигуранта», – говорится в сообщении информационного центра СК.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку и предоставить ему доклад о случившемся. Исполнение поручения поставлено в центральном аппарате ведомства на контроль.
«В СМИ и социальной сети сообщается, что 6 октября текущего года на футбольном поле в Екатеринбурге агрессивный мужчина с ножом угрожал детям и забрал их вещи. Конфликт возник после того, как несовершеннолетние случайно попали мячом по автомобилю фигуранта», – говорится в сообщении информационного центра СК.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку и предоставить ему доклад о случившемся. Исполнение поручения поставлено в центральном аппарате ведомства на контроль.
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