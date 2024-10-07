20 нарушений зарегистрировали силовики в ходе трёхдневного рейда в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ходе профилактического рейда, который с 4 по 6 октября проходил на территориях Кировского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга, силовики выявили 20 нарушителей, из которых лишь 2 касались нарушения миграционного законодательства.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, полицейские проверяли места, в которых чаще всего появляются иностранцы, в том числе строительные площадки на улицах Сахалинской, Советской и Блюхера, а также места концентрации подростков в позднее время на улицах Менделеева, Сулимова, Учителей, а также на остановках «СНТ "Дружба"», «Плотников» и «Белореченская».В итоге в отделение полиции увезли 20 иностранцев, из которых лишь 2 нарушили правила пребывания на территории страны (ст. 18.8 КоАП РФ).Остальные 18 нарушений касались распития алкоголя в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ) – 6, мелких хулиганств (ст. 20.1 КоАП РФ) – 4, употребления наркотиков (ст. 6.9 КоАП РФ) – 2, нарушение ПДД пешеходом (ст. 12.29 КоАП РФ) – 4, потеря документа удостоверяющего личность (19.16 КоАП РФ) – 2.