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20 нарушений зарегистрировали силовики в ходе трёхдневного рейда в Екатеринбурге

15.09 Вторник, 8 октября 2024
Фото: Владислав Постников
В ходе профилактического рейда, который с 4 по 6 октября проходил на территориях Кировского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга, силовики выявили 20 нарушителей, из которых лишь 2 касались нарушения миграционного законодательства.

Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, полицейские проверяли места, в которых чаще всего появляются иностранцы, в том числе строительные площадки на улицах Сахалинской, Советской и Блюхера, а также места концентрации подростков в позднее время на улицах Менделеева, Сулимова, Учителей, а также на остановках «СНТ "Дружба"», «Плотников» и «Белореченская».

В итоге в отделение полиции увезли 20 иностранцев, из которых лишь 2 нарушили правила пребывания на территории страны (ст. 18.8 КоАП РФ).

Остальные 18 нарушений касались распития алкоголя в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ) – 6, мелких хулиганств (ст. 20.1 КоАП РФ) – 4, употребления наркотиков (ст. 6.9 КоАП РФ) – 2, нарушение ПДД пешеходом (ст. 12.29 КоАП РФ) – 4, потеря документа удостоверяющего личность (19.16 КоАП РФ) – 2.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:35 Каждый 14-й турист «остров-града» Свияжска приезжает из Свердловской области
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11:14 На Уралмаше нашли мёртвым рэпера MC Bandit
10:51 В Екатеринбурге будут судить свердловских экс-министра по транспорту и экс-начальника дорог
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20:45 Суд арестовал уральского маоиста за раздачу бесплатной еды
20:32 В Музее Бориса Ельцина вспомнят о другом Борисе
19:43 В клинику екатеринбургского ветдоктора Тебенькова попал очень «тяжёлый» которебёнок
19:07 Сильно травмировавшейся прошлым летом девочке белоярская школа выплатит 200 тысяч
18:53 Учителя смогут принять участие онлайн-интенсиве о финансах и инвестициях в честь своего праздника бесплатно
18:25 Три десятка человек прибрались в лесном сквере Академического района Екатеринбурга
18:03 В Екатеринбурге вынесли приговор экс-адвокату, обещавшему подсудимому подкупить правоохранителей
17:39 Берёзовой роще в Краснолесье «срочно требуются переустройство и уход». Об этом заявляют в мэрии Екатеринбурга
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